Артур Гусейнов показал Александру Шлеменко неприличный жест во время боя
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Боец ММА Артур Гусейнов показал Александру Шлеменко неприличный жест во время боя. Перед третьим раундом Артур протянул сопернику кулак, но Александр отказался по нему стукнуть, и Гусейнов согнул руку в локте.
В первом раунде бойцы сначала обменивались одиночными ударами, после чего Шлеменко надолго прижал своего соперника к сетке, где находился в доминирующей позиции. В концовке раунда Александру удались ещё несколько точных ударов в стойке. В похожем стиле прошла и вторая пятиминутка боя.
На церемонии взвешивания Шторм показал вес 84,2 кг. Гусейнов же не смог уложиться в лимит. Его вес оказался — 85,6 кг. Излишек составил целых 1,4 кг. Организаторы предложили Артуру продолжить весогонку и вернуться на весы утром, но боец отказался.
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