«Думаю, я о себе ещё заявлю». Шлеменко прокомментировал победу над Гусейновым

Известный боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал свою победу над Артуром Гусейновым на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 42.



«У нас большая страна, уверен. что наш бой смотрели везде. Спасибо, ребята, что со мной остаётесь, я стараюсь для вас. Постепенно набираем обороты. Думаю, я о себе ещё заявлю. Спасибо Хабибу за то, что дал возможность здесь выступить», — сказал Шлеменко после поединка.



В первом раунде бойцы сначала обменивались одиночными ударами, после чего Шлеменко надолго прижал своего соперника к сетке, где находился в доминирующей позиции. В концовке раунда Александру удались ещё несколько точных ударов в стойке. В похожем стиле прошла и вторая пятиминутка боя. В третьем раунде Гусейнову иногда удавалось перехватывать инициативу, но этого не хватило для победы.



«Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию поединка Шлеменко и Гусейнова.