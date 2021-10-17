Хабиб: Шлеменко — человек с большой буквы. Когда я начинал, он уже был звездой

Известный боец ММА и владелец промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поединок Александра Шлеменко и Артура Гусейнова. Шлеменко одолел своего соперника единогласным решением судей.



«Состоялся бой, он был очень интересный. Я хотел бы поблагодарить обоих бойцов. Спасибо, Артур, что принял этот бой.



Отдельно хочу поблагодарить Александра Шлеменко. На самом деле это легенда нашего вида спорта в России. И многие мне задавали вопрос, как я организовал этот бой. Мне понадобилась на этот бой пара минут. Я позвонил Артуру, он сказал: вперёд. Я позвонил Шлеменко, очень быстро мы договорились. Очень быстро пришли к единому. Меня очень радует, что Александр пропагандирует здоровый образ жизни, семьянин, сам не пьёт, не употребляет алкоголь. Открывает спортивные школы по России. Для меня большая честь, что такой боец, как Шлеменко, принял участие в моей лиге. Когда я начинал, он уже был звездой. Я закончил карьеру, а он дальше продолжает драться. Это человек с большой буквы.



У нас по контракту со Шлеменко ещё один бой. Есть вероятность того, что в марте он будет драться за пояс», — рассказал Хабиб после боя.