«Это был больше подкол». Хабиб прокомментировал свою скандальную шутку про дагестанцев

Знаменитый боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свою шутку, где он упоминал избиение в московском метро, когда три уроженца Дагестана избили заступившегося за девушку местного жителя.



Напомним, Хабиб в шутливой форме попросил главу Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина дать Конору Макгрегору медаль, потому что его «тоже били толпой дагестанцы».



«Это был больше подкол. Ни один здравомыслящий человек не может поддержать этот поступок», — приводит слова Хабиба «Спорт-экспресс».



Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалёву, избитому тремя уроженцами Дагестана в московском метро. Бастрыкин отметил, что мужчина проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку.