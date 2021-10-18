«Это история только про деньги». Тедди Атлас — про боксёрский бой между Фьюри и Нганну
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Знаменитый тренер Тедди Атлас поделился мнением о возможном поединке чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри и чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Ранее появилась информация, что Фьюри и Нганну могут провести бой по правилам бокса.
«Конечно, это история только про деньги. Давайте будем честными: если этот бой пройдёт по боксёрским правилам, у Фьюри будет непреодолимое преимущество. Он с 12 лет занимается боксом, провёл более 200 боёв на любительском ринге и продолжал тренироваться и драться с лучшими.
Если мы верим в какой-то другой исход, кроме победы Фьюри, мы сами себя обманываем. Значит мы верим, что большой парень из Камеруна может нокаутировать топ-боксёра, даже не будучи боксёром. Вряд ли тут будет конкуренция», — цитирует Атласа MMA Mania.
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