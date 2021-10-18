Хабиб: почему, когда человек поступает неправильно, все обобщают — дагестанцы, дагестанцы?

Знаменитый боец ММА Хабиб Нурмагомедов встал на защиту дагестанского народа, который, по его мнению, освещается в СМИ только с негативной стороны. Поводом для разговора стал недавний скандал в московском метро, когда три уроженца Дагестана жестоко избили местного жителя.



«Какой-то персонаж кидает таксиста — везде пишут дагестанец. Кто-то кого-то бьёт — везде пишут дагестанцы. У нас же тоже есть чувства — у этих дагестанцев, нас же 3,5 миллиона — если не 4. Думаю, неправильно — когда один человек творит неправильное действие — писать во всех СМИ дагестанцы, дагестанцы. Вот эти люди, которые плохо поступают — их человек 15-20, ну 30, ну округлим до 100. Но дагестанцев минимум 3,5 миллиона. Есть интеллигенция, есть учёные, спортсмены, врачи. Есть люди, которые очень достойно представляют не только Дагестан, а всю Россию. Но как только один какой-то больной человек плохой поступок совершает, все СМИ, в том числе вы, закидывают, что дагестанец поступил так и так.



Например, как наградили… Как его зовут? Ковалёв же его зовут? Да, Роман Ковалёв. Во всех СМИ писали, что избитого тремя дагестанцами человека наградили. Зачем? Ни один человек из СМИ даже не знает имена и фамилии этих троих больных людей. Почему все пишут дагестанец? Я тоже дагестанец. Я с этим не согласен. Зачем во множественном числе писать?



90 процентов СМИ так пишут. Когда ты вообще видел в последние с 2008 по 2020 год хотя бы одну хорошую, позитивную новость про Дагестан? Ну, уберём, что Хабиб выиграл. Из больших СМИ кто-нибудь что-нибудь писал? А где-то, например, в Перми или Казани человек выходит и расстреливает целую школу — то никто ничего не пишет», — цитирует Хабиба «Спорт-экспресс».