Пэдди Пимблетта выгнали со стадиона «Уотфорда» за шумное празднование гола «Ливерпуля»

Известного бойца ММА Пэдди Пимблетта выгнали со стадиона «Уотфорда» во время футбольного матча с «Ливерпулем». Напомним, игра завершилась разгромной победой «Ливерпуля» со счётом 5:0.



«Стюарды выгнали нас со стадиона просто за празднование гола „Ливерпуля“, воу! Не могу поверить в наглость этих ребят, которые избирательно вывели нас с друзьями. „Уотфорд“, вам нужно что-то сделать с вашими стюардами.



Мы просто прыгнули от радости, потому что болеем за „Ливерпуль“. Если это не понравилось стюардам, они могли бы просто сказать нам, и мы бы больше так не делали. Но вместо этого с нами стали обращаться, словно с преступниками, хотя мы не делали ничего плохого. Позор!», — написал Пимблетт в своём «твиттере».