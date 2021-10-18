Пэдди Пимблетта выгнали со стадиона «Уотфорда» за шумное празднование гола «Ливерпуля»
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Известного бойца ММА Пэдди Пимблетта выгнали со стадиона «Уотфорда» во время футбольного матча с «Ливерпулем». Напомним, игра завершилась разгромной победой «Ливерпуля» со счётом 5:0.
«Стюарды выгнали нас со стадиона просто за празднование гола „Ливерпуля“, воу! Не могу поверить в наглость этих ребят, которые избирательно вывели нас с друзьями. „Уотфорд“, вам нужно что-то сделать с вашими стюардами.
Мы просто прыгнули от радости, потому что болеем за „Ливерпуль“. Если это не понравилось стюардам, они могли бы просто сказать нам, и мы бы больше так не делали. Но вместо этого с нами стали обращаться, словно с преступниками, хотя мы не делали ничего плохого. Позор!», — написал Пимблетт в своём «твиттере».
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