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Александр Шлеменко рассказал, что сломал руку в бою с Артуром Гусейновым

Александр Шлеменко рассказал, что сломал руку в бою с Артуром Гусейновым
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Боец ММА Александр Шлеменко рассказал, что сломал руку в поединке с Артуром Гусейновым. Напомним, что Шлеменко уверенно победил единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27).

«Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал и продолжает поддерживать. Постепенно набираю обороты. Считаю, что в бою с Гусейновым все прошло отлично. Из трёх раундов я выиграл четыре, так получилось.

В первом раунде была неприятная новость — сломал руку: лунную кость, запястье. Так что из-за этого, может быть, чуть-чуть сбился в настрое.

А так боем доволен. И рад, что вы поддерживаете меня на этом пути. Всех благодарю. Раны заживут. Вместе мы сила, всем спасибо!», — рассказал Шлеменко в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Шлеменко.

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