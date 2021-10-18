Александр Шлеменко рассказал, что сломал руку в бою с Артуром Гусейновым

Боец ММА Александр Шлеменко рассказал, что сломал руку в поединке с Артуром Гусейновым. Напомним, что Шлеменко уверенно победил единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27).



«Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал и продолжает поддерживать. Постепенно набираю обороты. Считаю, что в бою с Гусейновым все прошло отлично. Из трёх раундов я выиграл четыре, так получилось.



В первом раунде была неприятная новость — сломал руку: лунную кость, запястье. Так что из-за этого, может быть, чуть-чуть сбился в настрое.



А так боем доволен. И рад, что вы поддерживаете меня на этом пути. Всех благодарю. Раны заживут. Вместе мы сила, всем спасибо!», — рассказал Шлеменко в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Шлеменко.