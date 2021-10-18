«Ему понадобится время отдохнуть». Монсон считает, что Исмаилов не будет завершать карьеру

Знаменитый боец ММА Джефф Монсон прокомментировал итоги поединка между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Минеев одержал победу в третьем раунде, нокаутировав своего соперника.
«Это был очень захватывающий бой. Честно говоря, я немного удивлён результатом. Ожидал победы Исмаилова. Не думаю, что Исмаилов перестанет бороться, как он сказал. Скорее ему понадобится время, чтобы отдохнуть и вернуться в бои», — приводит слова Монсона «Матч ТВ».
Напомним, это была уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья.
Минеев одержал 16-ю победу в карьере при одной ничьей и одном поражении (16-1-1), а его оппонент, Исмаилов, потерпел третье поражение, имея в активе 17 побед (рекорд в ММА – 17-3-1).
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