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«Ему понадобится время отдохнуть». Монсон считает, что Исмаилов не будет завершать карьеру

«Ему понадобится время отдохнуть». Монсон считает, что Исмаилов не будет завершать карьеру
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Знаменитый боец ММА Джефф Монсон прокомментировал итоги поединка между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Минеев одержал победу в третьем раунде, нокаутировав своего соперника.

«Это был очень захватывающий бой. Честно говоря, я немного удивлён результатом. Ожидал победы Исмаилова. Не думаю, что Исмаилов перестанет бороться, как он сказал. Скорее ему понадобится время, чтобы отдохнуть и вернуться в бои», — приводит слова Монсона «Матч ТВ».

Напомним, это была уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья.

Минеев одержал 16-ю победу в карьере при одной ничьей и одном поражении (16-1-1), а его оппонент, Исмаилов, потерпел третье поражение, имея в активе 17 побед (рекорд в ММА – 17-3-1).

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