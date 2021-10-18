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Полный кард Bellator 269 с главным поединком Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Полный кард Bellator 269 с главным поединком Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон
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23 октября в Москве состоится турнир Bellator 269, где в главном бою вечера встретятся легендарный Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон. «Чемпионат» публикует полный кард турнира.

Основной кард:

Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон;
Виталий Минаков — Саид Соума;
Усман Нурмагомедов — Патрик Пиеталла;
Анатолий Токов — Шараф Давлатмурадов;

Предварительный кард:

Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл;
Владимир Туков — Аймонд Гух;
Дарина Маздюк — Катарзина Садура;
Ирина Алексеева — Стефани Пейдж;
Брайан Мур — Никита Михайлов;
Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич;
Айден Ли — Александр Осетров;
Гаджи Рабаданов — Александр Белих.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

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