Полный кард Bellator 269 с главным поединком Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

23 октября в Москве состоится турнир Bellator 269, где в главном бою вечера встретятся легендарный Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон. «Чемпионат» публикует полный кард турнира.



Основной кард:



Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон;

Виталий Минаков — Саид Соума;

Усман Нурмагомедов — Патрик Пиеталла;

Анатолий Токов — Шараф Давлатмурадов;



Предварительный кард:



Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл;

Владимир Туков — Аймонд Гух;

Дарина Маздюк — Катарзина Садура;

Ирина Алексеева — Стефани Пейдж;

Брайан Мур — Никита Михайлов;

Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич;

Айден Ли — Александр Осетров;

Гаджи Рабаданов — Александр Белих.



Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.