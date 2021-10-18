Хабиб Нурмагомедов: вчера журналисты напали толпой

Известный боец смешанных единоборств и владелец промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов пошутил над количеством журналистов, которые хотели с ним поговорить после турнира Eagle FC.
«Вчера журналисты напали толпой», — написал Хабиб в своём «инстаграме», сопроводив сообщение улыбающимся смайлом.
Посмотреть фото также можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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