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Хабиб Нурмагомедов: вчера журналисты напали толпой

Хабиб Нурмагомедов: вчера журналисты напали толпой
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Известный боец смешанных единоборств и владелец промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов пошутил над количеством журналистов, которые хотели с ним поговорить после турнира Eagle FC.

«Вчера журналисты напали толпой», — написал Хабиб в своём «инстаграме», сопроводив сообщение улыбающимся смайлом.

Посмотреть фото также можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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