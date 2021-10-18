Союз ММА России будет бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал, что планирует защищать смешанные единоборства от так называемых фрик-боёв. В качестве примера функционер назвал поединок шоумена Никиты Джигурды и депутата Виталия Милонова.



«Считаю, что фрик-бои и так называемые поп-ММА не развивают, а позорят ММА, привносят неправильные ценности в наш вид спорта. Это нежелательный опыт, и мы в Союзе ММА России не поддерживаем начинания, которые в прямом смысле дискредитируют наш вид спорта.



К сожалению, действующее законодательство не предоставляет нам в полной мере возможности повлиять на проведение в России крупных турниров профессиональными лигами. Ответственность для таких нарушителей законом пока не предусмотрена.



Реклама букмекеров на таких неспортивных мероприятиях, как турниры поп-ММА, противоречит нормам закона.Со своей стороны мы будем призывать прокуратуру и ФАС обратить на это внимание. Уважающие закон букмекеры по закону не имеют права размещать свою эмблему и принимать ставки на такие события», — цитирует Габдуллина РБК.