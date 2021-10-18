Фрэнсис Нганну: Сириль Ган — хороший соперник, но не уровня Джона Джонса

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился ожиданиями от поединка за пояс с Сирилем Ганом. Поединок Нганну и Гана запланирован на 22 января, когда состоится турнир UFC 270. Во втором по значимости бою вечера должны встретиться Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер.



«Это отличный бой. Я должен осознавать уровень опасности каждого поединка. Сириль — очень хороший соперник, но не на уровне условного Джона Джонса. Это два поединка на разном уровне.



Я не буду испытывать дискомфорт из-за того, что знаком с Ганом. Каждый бой для меня — работа. Возможно, некоторые воспринимают это как личную проблему, но для меня это только работа», — приводит слова Нганну Low Kick MMA.



Последний поединок Нганну провёл в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за такого простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года.