40-летний канадский бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал о своём любимом моменте в карьере.



«Их очень много, но мой номер один — победа над Мэттом Серрой в Монреале на турнире UFC 83. Это были времена, когда наш вид спорта не воспринимался СМИ, и после этого вечера всё изменилось. А для меня это была прекрасная возможность выступить перед всей моей семьёй и друзьями», — приводит слова Сен-Пьера BI Sport.



Первый поединок в смешанных единоборствах Жорж Сен-Пьер провёл в январе 2002 года. В последний раз канадский спортсмен выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил британца Майкла Биспинга. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.