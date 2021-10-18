Итальянский диджей рассказал подробности нападения Конора Макгрегора

Известный итальянский диджей и певец Франческо Факинетти поделился подробностями инцидента с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором. Ранее он рассказал, что Макгрегор напал на него в ночном клубе и сломал нос.



«Я хотел бы прояснить, что я являюсь, или, по крайней мере, был в тот момент большим поклонником Макгрегора, так что, когда мне сказали, что могу увидеться с ним, я решил, что это здорово. Через два с половиной часа я чувствовал себя участником какого-то фильма.



Возможность поговорить с ним… Моя жена-бразильянка общалась с ним, они говорили о Бразилии, о Жозе Альдо, он сказал нам, что должен был провести бой в Бразилии, но затем он проиграл Хабибу Нурмагомедову и речь об этом не заходила.



Он рассказал нам много интересного, это была милая беседа, мы поговорили о Риме, Колизее. Я сказал, что он должен отправиться в Помпеи. Это была приятная беседа. После этого… Конечно, мои слова — лишь одна из двух версий происходящего, но со мной было около 10 свидетелей, из которых четверо были итальянцами.



Внезапно на их глазах у него просто помутился рассудок и он ударил меня. Он не шлепнул, а именно ударил меня. К счастью, он был близко ко мне, но попал по мне правой рукой, по верхней губе и носу. Я не упал, похоже, благодаря какому-то чуду мне удалось остаться на ногах.



Мне очень грустно от этого. Во-первых, меня это беспокоило с человеческой точки зрения. Во-вторых — я фанат ММА и фанат Макгрегора, так что мне действительно жаль, что такое случилось. В третьих — я сам пытаюсь инвестировать в мир ММА в Италии, я работаю со многими бойцами здесь, и меня раздражает, что мир боевых искусств может быть связан с миром хулиганов. Мне очень жаль, что такое произошло, это очень плохо, как для меня, так и для людей, что были рядом со мной», — цитирует Факинетти Irish Mirror.



Напомним, Конор прибыл в Ватикан для крещения своего сына. Он оказался в клубе через несколько часов после церемонии.