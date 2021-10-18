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На турнире по кикбоксингу бойца отправили в страшный нокаут. Видео

На турнире по кикбоксингу бойца отправили в страшный нокаут. Видео
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В ночь с 15 на 16 октября в Сингапуре состоялся очередной турнир по кикбоксингу в рамках промоушена ONE Championship. В главном событии турнира встречались итальянский боец Джорджио Петросян и тайский кикбоксёр Супербон Банчамек.

Поединок завершился уже во втором раунде — Петросян уверенно начал бой и захватил инициативу, однако пропустил тяжёлый удар ногой в голову от соперника и рухнул на настил. Судьи приняли решение моментально остановить бой. На кону поединка стоял титул чемпиона промоушена в полулёгком весе, который достался представителю Таиланда.

Права на видео принадлежат ONE Championship. Ролик можно посмотреть на странице ONE Championship в «Инстаграме».

Для Петросяна это поражение стало первым за восемь последних лет.

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