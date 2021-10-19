Тренер Минеева: в трилогии с Исмаиловым нет смысла. Мне неинтересен этот поединок

Расул Магомедалиев, тренер чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева, поделился мнением о возможном реванше своего подопечного с Магомедом Исмаиловым. Напомним, 16 октября Минеев нокаутировал своего соперника на турнире в Сочи.



«Думаю, смысла в трилогии нет. Я не хочу смотреть третий бой. Мне неинтересен этот поединок.



Да, Рамазан Исмаилов (брат и тренер Магомеда Исмаилова. — Прим. «Чемпионата»), конечно, сказал правильно. Он тренер, человек, который понимает. Минеев реально очень неудобный боец для Исмаилова. К тому же мы уже хорошо знаем, как нужно работать», – рассказал Магомедалиев в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».



Ранее Рамазан Исмаилов заявил, что его брат как боец был намного лучше Минеева.

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