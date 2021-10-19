Отец Фьюри — про Энтони Джошуа: у него нет и четверти от характера Тайсона или Уайлдера

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжёлом весе Тайсона Фьюри, жёстко высказался о перспективах Энтони Джошуа. В последнем поединке Джошуа проиграл Александру Усику единогласным решением судей.



«Вам стоит посмотреть на язык тела Джошуа после поражения от Усика. Даже в том, как он сидит на стуле, было заметно — воины так себя не ведут. Если взять моего сына или Деонтея Уайлдера, то они никогда не склоняют голову. Когда Уайлдер проиграл Тайсону, он отдал всё. Он с трудом сидел на стуле, мне кажется, был в полубессознательном состоянии.



Джошуа не сделал ничего плохого, он делает всё, что может. Просто у него нет даже четверти того характера и воли, которые есть у моего сына или Уайлдера. Энтони был хорошим чемпионом, но он никогда не побьёт Тайсона и Деонтея», — цитирует Джона Фьюри BoxingScene со ссылкой на подкаст True Geordie.