Фёдор Емельяненко не исключил, что продолжит карьеру после боя с Тимоти Джонсоном

Знаменитый боец Фёдор Емельяненко рассказал, что бой с американцем Тимоти Джонсоном может стать последним в его карьере. Напомним, поединок Емельяненко и Джонсона состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве.
«Есть ли мысли о том, что бой с Тимоти — последний в карьере? Моя семья этого ждёт, даже очень ждёт. Люди должны понимать, что я взял на себя определённые обязательства, их также взял на себя президент Bellator Скотт Кокер. Он сказал, что хотел бы взять меня и мою команду.
Были разные обсуждения, в том числе с UFC и Rizin. После Rizin был большой вопрос, куда нам идти и что делать. И Скотт сказал, что готов, что хочет, чтобы я и мои ребята бились. Я согласился. После этого Скотт предложил мне участвовать в Гран-при. И последнее желание — это бой, который будет в Москве. Мне самому хочется побиться, но я должен выполнить свои обязательства перед Bellator. Мы заключили такой контракт с пониманием, чтобы я мог закончить в любой момент. Но если господь даст силы, то мы ещё после бой проведём», — цитирует Емельяненко ТАСС.
Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.
- 19 октября 2021
-
10:47
-
10:41
-
09:57
-
09:17
-
08:50
-
00:45
- 18 октября 2021
-
23:54
-
22:56
-
21:39
-
20:48
-
19:42
-
18:50
-
17:55
-
16:50
-
15:57
-
15:04
-
14:55
-
14:11
-
13:25
-
13:01
-
12:16
-
11:25
-
11:00
-
09:59
-
09:47
-
00:57
-
00:01
- 17 октября 2021
-
23:03
-
22:43
-
21:57
-
21:47
-
21:40
-
21:34
-
21:27
-
21:24