Фёдор Емельяненко не исключил, что продолжит карьеру после боя с Тимоти Джонсоном

Знаменитый боец Фёдор Емельяненко рассказал, что бой с американцем Тимоти Джонсоном может стать последним в его карьере. Напомним, поединок Емельяненко и Джонсона состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве.



«Есть ли мысли о том, что бой с Тимоти — последний в карьере? Моя семья этого ждёт, даже очень ждёт. Люди должны понимать, что я взял на себя определённые обязательства, их также взял на себя президент Bellator Скотт Кокер. Он сказал, что хотел бы взять меня и мою команду.



Были разные обсуждения, в том числе с UFC и Rizin. После Rizin был большой вопрос, куда нам идти и что делать. И Скотт сказал, что готов, что хочет, чтобы я и мои ребята бились. Я согласился. После этого Скотт предложил мне участвовать в Гран-при. И последнее желание — это бой, который будет в Москве. Мне самому хочется побиться, но я должен выполнить свои обязательства перед Bellator. Мы заключили такой контракт с пониманием, чтобы я мог закончить в любой момент. Но если господь даст силы, то мы ещё после бой проведём», — цитирует Емельяненко ТАСС.



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