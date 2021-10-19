Девушка-боец Дюмонт: не думала, что в UFC так мало платят. Я дерусь ради выживания
Поделиться
Девушка-боец смешанных единоборств Норма Дюмонт выразила недовольство низкими гонорарами в UFC. Напомним, несколько дней назад Дюмонт победила Эспен Лэдд единогласным решением судей.
«У меня даже нет лишних $ 50. Я дерусь ради выживания. Гонораров хватает только лишь на выживание, чтобы платить по счетам в срок. Этого многие не понимают. У меня никогда не было полного порядка с финансами.
Когда я жила в Бразилии, не думала, что в UFC так мало платят. Переводя в уме гонорары на бразильские реалы, я этого не замечала. Тем, кто живёт и тренируется в США, сложно жить на фоне постоянных трат. Тем более что бои — это же не ежемесячный доход, они проходят нечасто», — цитирует спортсмену Bloody Elbow.
Комментарии
- 19 октября 2021
-
13:57
-
13:46
-
13:00
-
12:46
-
11:49
-
10:47
-
10:41
-
09:57
-
09:17
-
08:50
-
00:45
- 18 октября 2021
-
23:54
-
22:56
-
21:39
-
20:48
-
19:42
-
18:50
-
17:55
-
16:50
-
15:57
-
15:04
-
14:55
-
14:11
-
13:25
-
13:01
-
12:16
-
11:25
-
11:00
-
09:59
-
09:47
-
00:57
-
00:01
- 17 октября 2021
-
23:03
-
22:43
-
21:57
Партнерский контент