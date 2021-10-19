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Девушка-боец Дюмонт: не думала, что в UFC так мало платят. Я дерусь ради выживания

Девушка-боец Дюмонт: не думала, что в UFC так мало платят. Я дерусь ради выживания
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Девушка-боец смешанных единоборств Норма Дюмонт выразила недовольство низкими гонорарами в UFC. Напомним, несколько дней назад Дюмонт победила Эспен Лэдд единогласным решением судей.

«У меня даже нет лишних $ 50. Я дерусь ради выживания. Гонораров хватает только лишь на выживание, чтобы платить по счетам в срок. Этого многие не понимают. У меня никогда не было полного порядка с финансами.

Когда я жила в Бразилии, не думала, что в UFC так мало платят. Переводя в уме гонорары на бразильские реалы, я этого не замечала. Тем, кто живёт и тренируется в США, сложно жить на фоне постоянных трат. Тем более что бои — это же не ежемесячный доход, они проходят нечасто», — цитирует спортсмену Bloody Elbow.

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