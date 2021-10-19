«Это ошибка или коррупция». Джо Роган — про отсчёт судьи во время нокдаунов Тайсона Фьюри

Известный спортивный комментатор Джо Роган подверг критике действия судьи во время боксёрского поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Роган выразил уверенность, что рефери Рассел Мора слишком медленно вёл отсчёт, когда Фьюри был в нокдауне.



«Если судья начал подсчёт, а потом прервался для того, чтобы отправить Уайлдера в свой угол, он не должен был продолжать отсчёт с того же места. Пока он говорил с Деонтеем, прошло ещё несколько секунд. Несомненно, подсчёт был слишком долгим. Это либо ошибка, либо коррупция. Я больше склоняюсь к ошибке, мне кажется, судья немного запаниковал.



Несмотря на всё это, я преклоняюсь перед Фьюри, он победил самого опасного нокаутёра современности. Тайсон оказался куда мастеровитее, сумев затащить Уайлдера «в глубокие воды». Он всё сделал блестяще и всё равно чуть не оказался в нокауте», — цитирует Рогана talkSPORT.