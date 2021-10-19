Фёдор Емельяненко: нужно запрещать фрик-бои, решить вопрос на законодательном уровне

Знаменитый боец Фёдор Емельяненко рассказал о своём негативном отношении к индустрии фриковых боёв и поп-ММА.



«Про меня говорят, что я проводил фрик-бои, вроде поединка с Зулузиньо? Я бился в тяжёлой весовой категории, свыше 93 кг, дальше ограничений не было. Здесь неправильно сравнивать, против меня выходили профессионалы. Сейчас делают шоу, привлекают внимание не два профессионала, а непонятно кто. Здесь необходимо наводить порядок. Федерации должны включаться, запрещать такие бои. Через прокуратуру это должно работать, на законодательном уровне этот вопрос нужно решить.



Когда я возглавлял союз ММА России, мы включались и общались с руководством разных лиг, просили, требовали, чтобы не ставили бойцов даже разного уровня. Мы получали согласие, такого, как сейчас, не было. Это форменное безобразие», — цитирует Емельяненко ТАСС.



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