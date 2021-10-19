Фёдор Емельяненко: нужно запрещать фрик-бои, решить вопрос на законодательном уровне

Знаменитый боец Фёдор Емельяненко рассказал о своём негативном отношении к индустрии фриковых боёв и поп-ММА.
«Про меня говорят, что я проводил фрик-бои, вроде поединка с Зулузиньо? Я бился в тяжёлой весовой категории, свыше 93 кг, дальше ограничений не было. Здесь неправильно сравнивать, против меня выходили профессионалы. Сейчас делают шоу, привлекают внимание не два профессионала, а непонятно кто. Здесь необходимо наводить порядок. Федерации должны включаться, запрещать такие бои. Через прокуратуру это должно работать, на законодательном уровне этот вопрос нужно решить.
Когда я возглавлял союз ММА России, мы включались и общались с руководством разных лиг, просили, требовали, чтобы не ставили бойцов даже разного уровня. Мы получали согласие, такого, как сейчас, не было. Это форменное безобразие», — цитирует Емельяненко ТАСС.
Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.
- 19 октября 2021
-
13:57
-
13:46
-
13:00
-
12:46
-
11:49
-
10:47
-
10:41
-
09:57
-
09:17
-
08:50
-
00:45
- 18 октября 2021
-
23:54
-
22:56
-
21:39
-
20:48
-
19:42
-
18:50
-
17:55
-
16:50
-
15:57
-
15:04
-
14:55
-
14:11
-
13:25
-
13:01
-
12:16
-
11:25
-
11:00
-
09:59
-
09:47
-
00:57
-
00:01
- 17 октября 2021
-
23:03
-
22:43
-
21:57