Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фёдор Емельяненко: нужно запрещать фрик-бои, решить вопрос на законодательном уровне

Фёдор Емельяненко: нужно запрещать фрик-бои, решить вопрос на законодательном уровне
Комментарии

Знаменитый боец Фёдор Емельяненко рассказал о своём негативном отношении к индустрии фриковых боёв и поп-ММА.

«Про меня говорят, что я проводил фрик-бои, вроде поединка с Зулузиньо? Я бился в тяжёлой весовой категории, свыше 93 кг, дальше ограничений не было. Здесь неправильно сравнивать, против меня выходили профессионалы. Сейчас делают шоу, привлекают внимание не два профессионала, а непонятно кто. Здесь необходимо наводить порядок. Федерации должны включаться, запрещать такие бои. Через прокуратуру это должно работать, на законодательном уровне этот вопрос нужно решить.

Когда я возглавлял союз ММА России, мы включались и общались с руководством разных лиг, просили, требовали, чтобы не ставили бойцов даже разного уровня. Мы получали согласие, такого, как сейчас, не было. Это форменное безобразие», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

Емельяненко не смог нокаутировать блогера! Тарасов ловко убегал и даже мог победить Емельяненко не смог нокаутировать блогера! Тарасов ловко убегал и даже мог победить
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021