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«Жару я даю». Хамзат Чимаев рассказал, что до UFC планировал стать пожарным

«Жару я даю». Хамзат Чимаев рассказал, что до UFC планировал стать пожарным
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Известный боец ММА Хамзат Чимаев рассказал, кем бы стал, если бы у него не сложилась карьера в смешанных единоборствах.

«Я в ночном клубе работал охранником и в ирландском ресторане. Были ли проблемы? В Швеции такого, как в России, нет — прям вау, дискотека. Есть бар и маленький танцпол. Как-то, когда Конор и Хабиб дрались, я охранником работал, ещё и ирландский ресторан. Приходят каких-то три рыжих, не знаю, ирландцы, не ирландцы. Если человек слишком пьяный, я не могу его запускать. Из-за этого говорю им: «Завтра приходите, пацаны, сегодня нельзя». Шесть месяцев там работал, потом надоело. Люди пьяные, грязные.

А вообще, я пожарным хотел устроиться. Думал, выучу шведский язык и, если со спортом ничего не получится, буду работать пожарным. Пожарного из меня не стало, но жару я даю», — рассказал Чимаев в интервью YouTube-каналу ZubaTV.

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