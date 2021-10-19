Александр Волков ответил на слова Олега Тактарова, предложившего ему поменять тренера

Боец UFC Александр Волков отреагировал на слова прославленного ветерана ММА Олега Тактарова, который предположил, что Волков прибавит в результатах после смены тренера.
«Какого из тренеров мне нужно поменять? Олег Николаевич, уточните. Спрашиваю со всем уважением к первому чемпиону UFC из России.
Поражение от Гана? Не вижу, чтобы случилось что-то критическое, потому что бой был действительно равный, и этот боец сейчас один из чемпионов. Он временный чемпион, и это говорит о том, что я могу на этом уровне конкурировать. Понимаю, что если бы немного по-другому провёл бой и по-другому использовал свои навыки, у меня, скорее всего, получилось бы этот бой выиграть. Я в себе чувствую силы, потенциал, а если бы слушал людей, которые говорят, что у меня не получится, я бы никогда не добился того, что есть, — сказал Волков в интервью, размещённом на канале MMA Hustle в YouTube.
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