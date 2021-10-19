Александр Волков рассказал, кого считает первым чемпионом UFC из России

Боец UFC Александр Волков высказался по вопросу о том, кого же следует считать первым чемпионом UFC из России — Олега Тактарова или Хабиба Нурмагомедова. Напомним, по данному вопросу продолжают вестись ожесточённые споры.



«Я считаю, что Тактаров всё-таки первый. Пояс ему дали? Дали. Немного другие были правила. Это разные эры. Тарас Кияшко (тренер Волкова. — Прим. «Чемпионата») сказал, что первым чемпионом был Хабиб? Ну вот поэтому Олег Николаевич мне и посоветовал поменять тренера», — сказал Волков в интервью, размещённом на канале MMA Hustle в YouTube.



В своём последнем поединке Волков потерпел поражение от Сириля Гана. Бой продлился пять раундов, российский боец уступил единогласным судейским решением.

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