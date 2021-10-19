Тактаров отреагировал на сообщение Минеева в адрес Исмаилова

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал сообщение известного бойца ММА Владимира Минеева в его «Инстаграме», где он делился впечатлениями от поединка с Магомедом Исмаиловым. Минеев одержал победу нокаутом в третьем раунде.



«Согласен, наших соперников, что поднимают наш рейтинг и дают славу, нужно уважать и носить на руках. От победы над слабыми нам ни горячо, ни холодно», — написал комментарий Тактаров.

Исмаилов и Минеев встречались на ринге уже во второй раз. Ранее Магомед и Владимир бились в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. На счету 31-летнего Минеева 15 побед в 17 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в трёх и завершил один вничью.