Тактаров отреагировал на сообщение Минеева в адрес Исмаилова
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Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал сообщение известного бойца ММА Владимира Минеева в его «Инстаграме», где он делился впечатлениями от поединка с Магомедом Исмаиловым. Минеев одержал победу нокаутом в третьем раунде.
«Согласен, наших соперников, что поднимают наш рейтинг и дают славу, нужно уважать и носить на руках. От победы над слабыми нам ни горячо, ни холодно», — написал комментарий Тактаров.
Исмаилов и Минеев встречались на ринге уже во второй раз. Ранее Магомед и Владимир бились в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. На счету 31-летнего Минеева 15 побед в 17 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в трёх и завершил один вничью.
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