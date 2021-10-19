«Всем без слов понятно, как я рад!» Александр Волков показал фото с новорождённым сыном

Боец UFC Александр Волков разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился с подписчиками радостью по случаю рождения второго сына.
«Думаю, всем без слов понятно, как я рад! У нас в семье пополнение! Спасибо любимой за второго сына!» — подписал фото Александр.
Фотографию можно посмотреть на странице Александра Волкова в «Инстаграме».
Напомним, в ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В рамках данного мероприятия в главном бою турнира сошлись Волков и 31-летний представитель Франции Сириль Ган. В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Ган — 50-45, 50-45, 49-46, для которого эта победа стала 10-й кряду за карьеру и шестой подряд на UFC.
Следующим соперником Александра станет поляк Марчин Тыбура. Их поединок состоится на турнире UFC 267.
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