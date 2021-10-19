Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator 269. Пресс-конференция. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Всем без слов понятно, как я рад!» Александр Волков показал фото с новорождённым сыном

«Всем без слов понятно, как я рад!» Александр Волков показал фото с новорождённым сыном
Комментарии

Боец UFC Александр Волков разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился с подписчиками радостью по случаю рождения второго сына.

«Думаю, всем без слов понятно, как я рад! У нас в семье пополнение! Спасибо любимой за второго сына!» — подписал фото Александр.

Фотографию можно посмотреть на странице Александра Волкова в «Инстаграме».

Напомним, в ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В рамках данного мероприятия в главном бою турнира сошлись Волков и 31-летний представитель Франции Сириль Ган. В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Ган — 50-45, 50-45, 49-46, для которого эта победа стала 10-й кряду за карьеру и шестой подряд на UFC.

Следующим соперником Александра станет поляк Марчин Тыбура. Их поединок состоится на турнире UFC 267.

Новость по теме
Александр Волков рассказал, кого считает первым чемпионом UFC из России
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021