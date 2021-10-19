Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator 269. Пресс-конференция. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джонсон — о бое с Ф. Емельяненко: в России если я не выиграю нокаутом, то вовсе не выиграю

Джонсон — о бое с Ф. Емельяненко: в России если я не выиграю нокаутом, то вовсе не выиграю
Комментарии

Американский боец Bellator в тяжёлом весе Тимоти Джонсон поделился мыслями о предстоящем поединке с легендарным российским бойцом Фёдором Емельяненко. Соперники встретятся на турнире Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве

«В моей команде уже шутят, что, если я не выиграю сабмишеном или нокаутом, то вероятно и вовсе не выиграю. В России я и впрямь вряд ли выиграю решением судей. Но этот бой позволит мне убить сразу двух зайцев одним выстрелом. Дело в том, что когда я был ребёнком, то единственной страной, которую я хотел посетить, была Россия. А теперь мне платят за то, чтобы я отправился туда воевать», — приводит слова Джонсона BJ Penn.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Возвращение легенды в уникальном турнире. LIVE! Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Возвращение легенды в уникальном турнире. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021