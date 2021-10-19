Джонсон — о бое с Ф. Емельяненко: в России если я не выиграю нокаутом, то вовсе не выиграю

Американский боец Bellator в тяжёлом весе Тимоти Джонсон поделился мыслями о предстоящем поединке с легендарным российским бойцом Фёдором Емельяненко. Соперники встретятся на турнире Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве



«В моей команде уже шутят, что, если я не выиграю сабмишеном или нокаутом, то вероятно и вовсе не выиграю. В России я и впрямь вряд ли выиграю решением судей. Но этот бой позволит мне убить сразу двух зайцев одним выстрелом. Дело в том, что когда я был ребёнком, то единственной страной, которую я хотел посетить, была Россия. А теперь мне платят за то, чтобы я отправился туда воевать», — приводит слова Джонсона BJ Penn.



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