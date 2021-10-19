Джонсон — о бое с Ф. Емельяненко: в России если я не выиграю нокаутом, то вовсе не выиграю

Американский боец Bellator в тяжёлом весе Тимоти Джонсон поделился мыслями о предстоящем поединке с легендарным российским бойцом Фёдором Емельяненко. Соперники встретятся на турнире Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве
«В моей команде уже шутят, что, если я не выиграю сабмишеном или нокаутом, то вероятно и вовсе не выиграю. В России я и впрямь вряд ли выиграю решением судей. Но этот бой позволит мне убить сразу двух зайцев одним выстрелом. Дело в том, что когда я был ребёнком, то единственной страной, которую я хотел посетить, была Россия. А теперь мне платят за то, чтобы я отправился туда воевать», — приводит слова Джонсона BJ Penn.
Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.
- 19 октября 2021
-
21:24
-
20:03
-
19:52
-
19:07
-
18:02
-
17:18
-
16:48
-
16:18
-
15:47
-
15:09
-
14:15
-
13:57
-
13:46
-
13:00
-
12:46
-
11:49
-
10:47
-
10:41
-
09:57
-
09:17
-
08:50
-
00:45
- 18 октября 2021
-
23:54
-
22:56
-
21:39
-
20:48
-
19:42
-
18:50
-
17:55
-
16:50
-
15:57
-
15:04
-
14:55
-
14:11
-
13:25