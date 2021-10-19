«Жена впала в истерику и кричала». Диджей привёл новые подробности нападения Конора

Известный итальянский диджей и певец Франческо Факинетти рассказал о новых подробностях инцидента с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором. Ранее он заявил, что Макгрегор напал на него в ночном клубе и сломал нос.



«Я был просто ошеломлен. Было много крови, моя жена впала в истерику и много кричала. Один из телохранителей попытался её успокоить. Макгрегора тут же схватили двое других и увели. Я не мог поверить, что он меня ударил.



Признаюсь, тогда я опасался, что он может вытворить что-нибудь ещё, но его быстро увезли. Все были шокированы и очень расстроены. Никто не мог поверить в то, что он сделал. Случившееся было таким несправедливым», — приводит слова Факинетти Low Kick MMA.