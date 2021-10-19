«Жена впала в истерику и кричала». Диджей привёл новые подробности нападения Конора
Поделиться
Известный итальянский диджей и певец Франческо Факинетти рассказал о новых подробностях инцидента с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором. Ранее он заявил, что Макгрегор напал на него в ночном клубе и сломал нос.
«Я был просто ошеломлен. Было много крови, моя жена впала в истерику и много кричала. Один из телохранителей попытался её успокоить. Макгрегора тут же схватили двое других и увели. Я не мог поверить, что он меня ударил.
Признаюсь, тогда я опасался, что он может вытворить что-нибудь ещё, но его быстро увезли. Все были шокированы и очень расстроены. Никто не мог поверить в то, что он сделал. Случившееся было таким несправедливым», — приводит слова Факинетти Low Kick MMA.
Комментарии
- 19 октября 2021
-
22:41
-
21:24
-
20:03
-
19:52
-
19:07
-
18:02
-
17:18
-
16:48
-
16:18
-
15:47
-
15:09
-
14:15
-
13:57
-
13:46
-
13:00
-
12:46
-
11:49
-
10:47
-
10:41
-
09:57
-
09:17
-
08:50
-
00:45
- 18 октября 2021
-
23:54
-
22:56
-
21:39
-
20:48
-
19:42
-
18:50
-
17:55
-
16:50
-
15:57
-
15:04
-
14:55
-
14:11
Партнерский контент