Виталий Минаков может завершить карьеру, если не получит американскую визу

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе, россиянин Виталий Минаков не исключил, что может завершить карьеру. Причиной такого решения бойца может стать отсутствие у него возможности получить американскую визу.
«Долгое время я не выступал из-за того, что не мог получать американскую визу. В какую-либо российскую организацию я не хочу переходить, это более низкий уровень. Не буду ждать следующего турнира Bellator в России, если визы не будет, скорее всего, завершу карьеру», — приводит слова Минакова ТАСС.
Следующий бой Минаков проведёт 23 октября в Москве, где состоится турнир Bellator 269. Соперником Виталия будет Саид Совма. На этом же турнире с американцем Тимоти Джонсоном сразится легендарный российский боец Фёдор Емельяненко.
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