Фёдор Емельяненко объяснил, почему решил драться с Джонсоном, а не с дос Сантосом

Знаменитый боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко объяснил, почему решил драться с американцем Тимоти Джонсоном, а не с бывшим чемпионом UFC Джуниор дос Сантосом.

«У Тима Джонсона была довольно успешная серия побед, что, очевидно, показывает, что он довольно хороший боец. У дос Сантоса, например, была серьезная полоса неудач и он также был уволен из UFC. Вот почему я не думаю, что было бы уместно драться с ним по сравнению с Тимом Джонсоном. Не говоря уже о том, что Bellator предложил кучу вариантов, и Тим был вполне очевидным выбором», — приводит слова Емельяненко MMA Fighting.

Бой Емельяненко с Джонсоном состоится 23 октября в Москве в рамках турнира Bellator 269

Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

На счету дос Сантоса 30 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 9 поражений.

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