Армен Петросян нокаутировал Калояна Колева в Претендентской серии Даны Уайта
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Представитель Армении Армен Петросян в первом раунде нокаутировал болгарина Калояна Колева в Претендентской серии Даны Уайта.
Болгарин на протяжении большей части раунда пытался навязать Армену борьбу, но чемпион России по кикбоксингу в концовке вырвался на оперативный простор и после серии попадания руками в голову соперника, решил исход поединка хай-киком в голову.
«Я очень рад и горжусь собой и своей командой. Всё, что мы проделали, у нас всё получилось. Спасибо большое. Первый раз, когда мы разошлись, я почувсоввал, что попал. Потом, когда мы второй раз сошлись в борьбе, я почувствовал, что могу его победить. Что мне сказал Дана, когда я шёл назад? Я не знаю (английского), но по тону — что-то хорошее», — сказал Петросян после боя.
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