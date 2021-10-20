Армен Петросян нокаутировал Калояна Колева в Претендентской серии Даны Уайта

Представитель Армении Армен Петросян в первом раунде нокаутировал болгарина Калояна Колева в Претендентской серии Даны Уайта.

Болгарин на протяжении большей части раунда пытался навязать Армену борьбу, но чемпион России по кикбоксингу в концовке вырвался на оперативный простор и после серии попадания руками в голову соперника, решил исход поединка хай-киком в голову.

«Я очень рад и горжусь собой и своей командой. Всё, что мы проделали, у нас всё получилось. Спасибо большое. Первый раз, когда мы разошлись, я почувсоввал, что попал. Потом, когда мы второй раз сошлись в борьбе, я почувствовал, что могу его победить. Что мне сказал Дана, когда я шёл назад? Я не знаю (английского), но по тону — что-то хорошее», — сказал Петросян после боя.