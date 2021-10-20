Дана Уайт отреагировал на новость, что в США пустят только вакцинированных бойцов

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями относительно новых требований по вопросу вакцинации, которые предъявляются к международным бойцам его промоушена. Ранее стало известно, что их не пустят в США с 8 ноября, если они не будут полностью вакцинированы.

«Я уже говорил об этом. Я и раньше заявлял, что понятия не имею, как всё это безумие будет разворачиваться. Я просто не знаю. Полагаю, что «Бойцовский остров» снова окажется в деле. Мы действительно хотим провести там больше мероприятий. В следующую среду я собираюсь в Абу-Даби, где у меня запланировано много встреч. В этой поездке я собираюсь всё решить», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Отметим, российская вакцина Спутник V в настоящее время не входит в список одобренных ВОЗ.