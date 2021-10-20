Александр Усик приобрёл новый роскошный автомобиль. Фото

Украинский боксёр Александр Усик приобрёл новый роскошный автомобиль. Соответствующие фотографии Александр разместил в «сториз» своего «инстаграма».



Новой покупкой Усика стал шестиколёсный «Гелендваген». Как сообщили в Xsport.ua, Mercedes ранее был зарегистрирован под номерным знаком, который прежде числился за Lexus LX 450D Усика.

Последний бой Усик провёл с представителем Великобритании Энтони Джошуа. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. Александр за счёт этого успеха завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.



Ранее мыслями о реванше между Александром и Энтони поделился известный британский тренер Питер Фьюри.