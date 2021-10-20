Джошуа провёл тренировки с бывшим тренером Майка Тайсона перед реваншем с Усиком
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32-летний британский боксёр Энтони Джошуа после поражения в бою с украинцем Александром Усиком посетил различные залы США с целью выстроить должным образом свой тренировочный процесс. По сведениям Mirror, Джошуа, помимо прочего, тренировался под руководством Ронни Шилдса — бывшего тренера экс-абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлой весовой категории, американца Майка Тайсона. Для этого он прилетел в штат Техас.
Бой Усика и Джошуа, напомним, продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт успеха в этом поединке Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
Ранее сообщалось, что Александр приобрёл новый роскошный автомобиль.
Новость по темеАлександр Усик приобрёл новый роскошный автомобиль. Фото
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