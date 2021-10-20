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Топурия вызвал на бой Магомедшарипова

Топурия вызвал на бой Магомедшарипова
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Непобежденный проспект полулегкого дивизиона UFC Илия Топурия не прочь провести бой с российским бойцом смешанных единоборств Забитом Магомедшариповым, который, как ожидается, намерен вернуться в октагон.

«Слышал, что Забит намерен вернуться. Сейчас хочется посмотреть, примет ли он вызов. Есть намало вариантов, так что посмотрим. А вообще меня не волнует, с кем я сражаюсь. Я просто хочу драться с бойцами, которые в рейтинге выше меня.

Я должен провести бой в январе. Надеюсь, хоть кто-нибудь окажется достаточно смелым, чтобы выйти на поединок со мной. Понимаю, что принять такой вызов сложно, потому что я представляю большой риск для каждого. Но я надеюсь, что кто-то всё-таки найдётся», — приводит слова Топурии MMAJunkie со ссылкой на интервью для YouTube-канала Hablemos MMA.

Кроме того, Илия был бы не против сразиться с американцем Дэном Иге.

Ранее Забита официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

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