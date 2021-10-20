«Хотел Харлей, но он лучше». Минеев показал коня, полученного за победу в бою с Исмаиловым

Известный российский боец ММА Владимир Минеев показал фото коня, которого ему подарили за победу в поединке с соотечественником Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights 105. Соответствующее видео Владимир показал в «сториз» своего «инстаграма».



Минееву вручили документы на русского рысака ногайского происхождения.

«А вот и конь. Поеду скоро его забирать! От души благодарю Евгения Селезнёва за такой подарок! Хотел себе Харлей после боя купить, но живой конь лучше, определённо!» — написал Минеев.

Напомним, Минеев и Исмаилов встречались уже во второй раз. Ранее Владимир и Магомпед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. На счету 31-летнего Минеева 15 побед в 17 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в трёх и один завершил вничью.