«Хотел Харлей, но он лучше». Минеев показал коня, полученного за победу в бою с Исмаиловым

Известный российский боец ММА Владимир Минеев показал фото коня, которого ему подарили за победу в поединке с соотечественником Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights 105. Соответствующее видео Владимир показал в «сториз» своего «инстаграма».
Минееву вручили документы на русского рысака ногайского происхождения.
«А вот и конь. Поеду скоро его забирать! От души благодарю Евгения Селезнёва за такой подарок! Хотел себе Харлей после боя купить, но живой конь лучше, определённо!» — написал Минеев.
Напомним, Минеев и Исмаилов встречались уже во второй раз. Ранее Владимир и Магомпед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. На счету 31-летнего Минеева 15 побед в 17 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в трёх и один завершил вничью.
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