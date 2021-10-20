Бой Отто Валлина и Диллиана Уайта отменён из-за травмы последнего

Временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт был вынужден отказаться от боя со шведским бойцом Отто Валлином. Об этом сообщает The Sun.



Уайт и Валлин должны были сразиться 30 октября. По сведениям источника, Диллиан получил травму плеча во время тренировки.



Пока непонятно, состоятся ли бои андеркарда, или же всё спортивное шоу будет вовсе отменено.



Валлин выиграл два последних боя, одолев Трэфиса Кауфмана и Доминика Бризила. Суммарно швед провёл на профессиональном ринге 23 поединка, проиграв всего один раз — как раз Тайсону Фьюри.



На счету Уайта 28 побед, в которых он потерпел только два поражения — от Энтони Джошуа и россиянина Александра Поветкина. В марте 2021 года Уайт в четвёртом раунде нокаутировал Поветкина в реванше, вернув себе звание временного чемпиона мира. После этого поединка Поветкин завершил карьеру.