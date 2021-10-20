Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator 269. Пресс-конференция. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпиона ОИ-1984 по боксу признали виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Чемпиона ОИ-1984 по боксу признали виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Комментарии

Олимпийский чемпион 1984 года по боксу Пол Гонсалес признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой. Как сообщает CBC, бывший спортсмен пошёл на сделку со следствием и признал вину по нескольким пунктам, его приговорили к трём годам и четырём месяцам лишения свободы.

Гонсалес был арестован ещё в декабре 2017 года. Жертвой экс-боксёра стала 13-летняя девочка, которая тренировалась у него в зале. Изначально он был отпущен под залог в размере $ 50 тыс., который ему собрали поклонники на одной из краундфандинговых платформ.

Сторона потерпевшей осталась недовольна слишком мягким приговором суда. Как заявила бабушка жертвы, они рассчитывали на 18-летний тюремный срок для Гонсалеса. В ближайшее время будет подана апелляция.

Бывший соперник Ломаченко совершил зверское убийство. Ему грозит пожизненное заключение? Бывший соперник Ломаченко совершил зверское убийство. Ему грозит пожизненное заключение?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021