Эдди Хирн: Дмитрию Биволу нужно готовиться к бою с Саулем Альваресом

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что российский боксёр Дмитрий Бивол может встретиться со знаменитым Саулем Альваресом.



«Если Альварес победит Планта, кто может стать для него следующим вызовом? Наверное, Канело захочет стать абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе. Тогда Бивол станет для него оптимальным вариантом. Конечно, сначала нужно дождаться результатов боя Бивола с Джоном Райдером. Само собой, у Бивола будет масса вариантов, если он одолеет Райдера. Но его главный план должен будет заключаться в том, чтобы быть готовым к встрече с Альваресом. Со своей стороны могу сказать, что точно знаю — Канело рассматривает Дмитрия в качестве возможного соперника», — приводит слова промоутера BoxingScene.