Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: дата боя, время начала, где смотреть

23 октября 2021 года на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве состоится турнир Bellator 269, где главным событием будет бой россиянина Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Возможно, этот бой станет заключительным в карьере Последнего императора.



Турнир начнётся 23 октября в 19:00 по московскому времени. Старт основного карда планируется на 22:00. Бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона запланирован примерно на 23:30 мск. Начало турнира может быть сдвинуто на более поздний срок, если начнут отменяться бои предварительного карда.



Прямую онлайн-трансляцию всего турнира будет вести онлайн-платформа Okko. Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.