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Bellator 269. Пресс-конференция. Смотреть онлайн
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Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: дата боя Bellator 269, когда, где смотреть онлайн 23 октября 2021

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: дата боя, время начала, где смотреть
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23 октября 2021 года на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве состоится турнир Bellator 269, где главным событием будет бой россиянина Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Возможно, этот бой станет заключительным в карьере Последнего императора.

Турнир начнётся 23 октября в 19:00 по московскому времени. Старт основного карда планируется на 22:00. Бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона запланирован примерно на 23:30 мск. Начало турнира может быть сдвинуто на более поздний срок, если начнут отменяться бои предварительного карда.

Прямую онлайн-трансляцию всего турнира будет вести онлайн-платформа Okko. Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Возвращение легенды в уникальном турнире. LIVE! Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Возвращение легенды в уникальном турнире. LIVE!
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