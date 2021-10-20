«Для меня не существует этого имени». Пётр Ян — о противостоянии со Стерлингом

Известный российский боец UFC Пётр Ян рассказал, что не уважает американца Алджэмэйна Стерлинга. Напомним, Стерлинг отобрал у Яна пояс в очном поединке из-за того, что Пётр нанёс запрещённый удар коленом.
«Если честно, я уважаю всех своих оппонентов, кроме Алджэмейна. Я не уважаю этого парня. Для меня не существует этого имени. Есть только цыплёнок, леди — кто угодно», — приводит слова Яна MMA News.
Напомним, 30 октября у Стерлинга должен был состояться реванш-бой с россиянином Петром Яном. Однако поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американца, который в своих социальных сетях заявлял следующее: «Моё положение неидеально. Речь идёт о шее! Сейчас чувствую себя лучше, чем когда-либо, просыпаясь по утрам. Я могу жить без боли, которая была у меня больше десяти лет».
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