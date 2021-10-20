Александр Шаблий подерётся с Майлсом Джури 3 декабря
Поделиться
Известный российский боец Александр Шаблий рассказал, что 3 декабря подерётся на турнире Bellator 272 c американцем Майлсом Джури. Ранее Шаблия вызывал на поединок Эльдар Эльдаров.
«Наконец-то хочу поделиться с вами долгожданными новостями. Свой следующий бой я проведу против опытного соперника 3 декабря на турнире Bellator. К счастью или сожалению, наш бой с Эльдаром Эльдаровым не состоится, потому что у меня есть обязательства перед организацией и я их должен выполнять», — написал Шаблий в своём «инстаграме».
Шаблий идёт на серии из пяти побед, в последнем поединке он одолел Альфи Дэвиса единогласным решением судей. Джури в последнем бою проиграл нокаутом Сидни Аутло, попавшись на удушающий приём.
Комментарии
- 20 октября 2021
-
23:16
-
22:00
-
21:40
-
20:54
-
20:01
-
18:45
-
18:34
-
18:04
-
18:00
-
17:44
-
17:24
-
17:12
-
16:53
-
15:46
-
15:36
-
15:01
-
13:53
-
13:19
-
12:28
-
12:04
-
11:11
-
10:14
-
09:21
-
04:06
-
02:51
-
02:29
-
00:58
-
00:44
- 19 октября 2021
-
23:42
-
23:25
-
22:41
-
21:24
-
20:03
-
19:52
-
19:07
Партнерский контент