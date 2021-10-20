Александр Шаблий подерётся с Майлсом Джури 3 декабря

Известный российский боец Александр Шаблий рассказал, что 3 декабря подерётся на турнире Bellator 272 c американцем Майлсом Джури. Ранее Шаблия вызывал на поединок Эльдар Эльдаров.



«Наконец-то хочу поделиться с вами долгожданными новостями. Свой следующий бой я проведу против опытного соперника 3 декабря на турнире Bellator. К счастью или сожалению, наш бой с Эльдаром Эльдаровым не состоится, потому что у меня есть обязательства перед организацией и я их должен выполнять», — написал Шаблий в своём «инстаграме».



Шаблий идёт на серии из пяти побед, в последнем поединке он одолел Альфи Дэвиса единогласным решением судей. Джури в последнем бою проиграл нокаутом Сидни Аутло, попавшись на удушающий приём.