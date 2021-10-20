Боец UFC Ислам Махачев рассказал, что заставляет соперников мыть голову перед боем. Спортсмен отметил, что некоторые бойцы мажут голову гелем, который потом мешает бороться.



«В 2016 году с Крисом Уэйдом был непростой бой. В первом раунде я хорошо затянул треугольник и не смог досрочно завершить поединок. Я где-то две минуты держал его на треугольнике, а любой боец знает – когда ты две минуты в напряжении держишь ноги, они отекают и забиваются. Отпустил захват, встал и понял, что мне тяжело ходить.



А знаете, что там было? Это для меня стало уроком. Если пересмотреть бой, можно увидеть, что причёска у Уэйда была намазана гелем. Я захват не мог держать – постоянно захват уходил. Я вообще не понимал, что происходит – сначала думал, что физической мощью он разрывает мои ноги, и я не могу нормально затянуть треугольник. Потом пересмотрел и уже понял, в чём была причина. Когда соперники мажут гель, чтобы их причёска стояла, то этот гель, как они потеют, стекает по телу, и они просто как в масле становятся. С тех пор я прошу своего менеджера, чтобы он перед боем вместе с судьёй просил всех моих соперников, кто мажет гель на голову, её помыть. Недавно это было в бою с Дрю Добером – он вышел в клетку с мокрой головой, потому что его заставили помыть голову. Это всем бойцам на заметку», — рассказал Махачев Sport24.