Жуткие главные бои UFC, Немков vs Андерсон, конкурс — в новом подкасте «Чемпионата»

Лучший MMA-подкаст «Больше не говори такие вещи» (мы сами так решили) вновь на ваших экранах. И, как вы могли заметить, даже раньше обычного. Это выпуск под номером 32, по итогам которого один из вас отправится на бой Фёдора Емельяненко.



Обсуждаем турниры Bellator 268, UFC с Лэдд, Дюмонт, Орловским и Миллером, наши промоушены, где отметились Шлеменко, Гусейнов, Исмаилов и Минеев. Немного скандалов с Хабибом и Конором, как вы любите. Ближайший Bellator 269, где мы ждём возвращение Фёдора и кое-что ещё. И, естественно, все-все-все остальные злободневные мма-темы на нашем столе переговоров. Багдасарян, Володин, «Чемпионат подкаст» — поехали!



ТАЙМКОДЫ:



0:00 – Всем привет! Сегодня в студии директор подкаста

1:13 – Главные впечатления от многочисленных прошедших турниров

7:00 – Подводим итоги Беллатор

20:11 – Что интересного случилось в UFC?

31:38 – Эмеева ограбили?

36:49 – Злой Шлеменко и его перспективы

42:28 – Как АСА публично спорит со своим бойцом в «Инстаграме»

51:34 – Ещё немного о скандалах: Джонс, Конор, Хабиб

01:14:26 – Подводим итоги конкурса

01:20:02 – Рубрика «Советуем посмотреть»

01:24:35 – Кто фаворит в паре Коста-Веттори?

01:39:05 – Наши мысли о первом турнире Bellator в России

01:48:52 – Ответы на вопросы… отменяются. Но не забывайте следить за нами в соцсетях.



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