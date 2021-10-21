Российский боксёр находится в коме после нападения медведя в Тюменской области

Российский боксёр Илья Медведев находится в искусственной коме после нападения медведя в Тюменской области. Об этом сообщил тренер бойца Дмитрий Косенко.

«Илья после нападения медведя находится в искусственной коме. По словам врачей, жизни пока ничего не угрожает. Но вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя. И Илью ждет очень длинная реабилитация. По этому факту работают следователи, которые в ближайшее время сообщат о деталях. Все получилось стихийно, и действительно Илья нанес медведю удары ножом», — приводит слова Косенко «Риа Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что медведь атаковал группу из трёх рыбаков, среди которых был и Медведев. Сначала зверь убил 48-летнего мужчину, после чего набросился на боксёра. Илья сумел нанести медведю несколько ножевых ранений, ставших для него смертельными.

Во время борьбы с диким животным Медведев серьёзно пострадал, получив раны головы и конечностей. Третий рыбак, оставшийся невредимым, на лодке сумел доставить спортсмена до медицинского пункта.