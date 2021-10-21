Коста не сможет сделать вес для поединка с Веттори, итальянец готов пойти на уступки

Бразильский боец UFC Пауло Коста не сможет сделать нужный вес к поединку с итальянцем Марвином Веттори. Бой должен возглавить турнир UFC Fight Night 196 в эти выходные в Лас-Вегасе.

Веттори отметил, что в худшем случае готов выйти на бой с Костой в полутяжёлом весе.

«У Косты есть проблемы с весом, и он не стремится уложиться в лимит. Сказал тогда и сейчас повторюсь, что я готов драться с ним при любых раскладах по весу, но, вашу мать, мы же оба профессионалы. Почему я должен себя загонять весогонкой, как и все другие наши коллеги, а он просто забил на это. Он обязан сбросить максимально возможное количество веса. Посмотрим, что из всего этого получится», – заявил Веттори на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC Fight Night 196.

Журналист Ариэль Хельвани в своём аккаунте в «Твиттере» поддержал Веттори, заявив, что итальянцу необходимо будет выплатить компенсацию за снисходительность.

«Респект Веттори за то, как он справляется с этой дурацкой ситуацией. Многие не были бы такими добрыми. Надеюсь, он получит компенсацию за свою снисходительность», – написал Хельвани.