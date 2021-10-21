Александр Емельяненко дал прогноз на бой Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка брата, Фёдора Емельяненко, и американца Тимоти Джонсона. Соперники встретятся 23 октября на турнире Bellator 269. Спортивное шоу пройдёт в Москве.



«Однозначно, я буду болеть за брата, за Фёдора. Он выиграет этот бой, в этом у меня нет никаких сомнений. Желаю ему удачи и желаю завершить этот поединок без травм. Думаю, что Фёдор его нокаутирует, скорее всего, во втором раунде. Первый раунд будет разведывательным, он даже не будет пытаться переводить в партер. Знаю, что Джонсон — ударник, поэтому борьбы здесь будет мало.



Фёдор будет постоянно работать в стойке, давить на американца, бить серийно, налетать как смерч. Будет как ураган сносить его в ринге своими нокаутирующими ударами», — цитирует Александра Емельяненко «ВсёПроСпорт».