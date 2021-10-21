Bellator 269: видеотрансляцию пресс-конференции можно посмотреть на «Чемпионате» с 14:00

23 октября 2021 года на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится турнир Bellator 269. Главным событием вечера единоборств станет возвращение легендарного Фёдора Емельяненко. Последний император будет драться со вторым номером рейтинга тяжеловесов американским бойцом Тимоти Джонсоном.



Видеотрансляцию пресс-конференции бойцов основного карда можно посмотреть на «Чемпионате». Среди участников мероприятия будут Усман Нурмагомедов, Виталий Минаков, а также президент лиги Скотт Кокер.

Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.



Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.



Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.