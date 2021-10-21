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Bellator 269. Пресс-конференция. Смотреть онлайн
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Bellator 269: видеотрансляцию пресс-конференции можно посмотреть на «Чемпионате» с 14:00

Bellator 269: видеотрансляцию пресс-конференции можно посмотреть на «Чемпионате» с 14:00
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23 октября 2021 года на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится турнир Bellator 269. Главным событием вечера единоборств станет возвращение легендарного Фёдора Емельяненко. Последний император будет драться со вторым номером рейтинга тяжеловесов американским бойцом Тимоти Джонсоном.

Видеотрансляцию пресс-конференции бойцов основного карда можно посмотреть на «Чемпионате». Среди участников мероприятия будут Усман Нурмагомедов, Виталий Минаков, а также президент лиги Скотт Кокер.

Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.

Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

Фёдор — Джонсон. Пресс-конференция Нурмагомедова, Минакова и Емельяненко. LIVE! Фёдор — Джонсон. Пресс-конференция Нурмагомедова, Минакова и Емельяненко. LIVE!
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