Скотт Кокер оценил перспективы продолжения карьеры Фёдором Емельяненко после боя в Москве

Президент Bellator Скотт Кокер оценил перспективы продолжения карьеры Фёдором Емельяненко после поединка с Тимоти Джонсоном.
«Да, мы планировали прощальное турне из трёх боёв. Но мы немного поменяли план из-за коронавируса. Я начал говорить о прощальном турне ещё в сентябре 2019 года, но коронавирус вмешался в дело. Я ценю, что Фёдор проявил такое терпение. И вот сейчас мы здесь. После поединка с Джонсоном мы обсудим с Фёдором, что будем делать дальше», — передаёт слова Кокера корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.
Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.
Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
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